Roger Federer fait des heureux, mais pas seule­ment chez les fans. Stefanos Tsitsipas, pour ne citer que lui, se réjouit du retour du Maestro, plus d’un an après son dernier match en tournoi. Le Grec, qualifié pour les quarts de finale de l’Open 13 Provence après avoir battu Lucas Pouille, ne cache pas en confé­rence de presse d’après match, son admi­ra­tion pour l’an­cien numéro 1 mondial, véri­table source d’ins­pi­ra­tion. Il se montre égale­ment opti­miste pour la suite de la saison du Suisse :

« Roger est aussi une source d’ins­pi­ra­tion, je pense que cela m’aide sur de nombreux aspects de mon jeu, c’est agréable de le voir jouer et de me comparer à lui, même si je ne pourrai jamais atteindre son niveau. Il a bien joué, même s’il a perdu. Je pense que pour lui, il est impor­tant d’avoir quelques matchs de plus, j’ai l’im­pres­sion qu’il va se remettre sur pied, cela devrait prendre quelques matchs de plus. Mais je suis vrai­ment content pour lui, qu’il soit de retour. Cela apporte non seule­ment de la joie aux fans de tennis, mais aussi aux joueurs du circuit. »