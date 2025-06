Récemment, Stefanos Tsitsipas était l’in­vité de The Changeover Podcast. Il s’est livré sur sa carrière, notam­ment Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, des joueurs qui l’ont presque poussé à révo­lu­tionner son jeu. Pour riva­liser avec eux, le double fina­liste en Grand Chelem a pensé à un passage au revers à deux mains.

Inévitablement, le 26e joueur mondial a été inter­rogé sur son nouvel entraî­neur, Goran Ivanisevic. À en croire ses propos, il semble enthou­siaste de débuter cette aven­ture avec le vain­queur de Wimbledon 2001.

« Je ne m’at­tends pas à ce que ce soit soudai­ne­ment quelque chose qui commence à me donner des titres dès la première ou la deuxième semaine. Je me concentre davan­tage sur le processus à long terme, sur l’en­semble du parcours de travail avec lui et mon objectif est d’es­sayer de voir des amélio­ra­tions. J’ai l’im­pres­sion que c’est une partie de l’iden­tité d’un entraî­neur qui est impor­tante, non seule­ment pour m’aider à frapper de meilleurs coups droits et revers, mais aussi pour m’aider à penser comme je devrais le faire. Et la façon dont il a fait face à des situa­tions dans sa carrière person­nelle et peut‐être trans­mettre ces expé­riences diffi­ciles, ces moments d’ad­ver­sité et m’en­sei­gner à travers ses propres expériences ».

Nul doute que les obser­va­teurs auront un œil attentif sur la première sortie du duo, à l’ATP 500 de Halle, du 15 au 22 juin prochain.