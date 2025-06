Longtemps entraîné par son père, Stefanos Tsitsipas a récem­ment mis fin à cette colla­bo­ra­tion qu’il jugeait toxique. A l’oc­ca­sion du tournoi de Halle (du 16 au 22 juin), le Grec travaille aux côtés de Goran Ivanisevic, ancien entraî­neur de Novak Djokovic.

Ya comienzan a trabajar 💪



Stefanos Tsitsipas🇬🇷 y Goran Ivanisevic🇭🇷 ya se entrenan en Zagreb



〽️La primera tarea que tuvieron fue encon­trar una mejor raqueta



❗️El griego probó hasta 12 raquetas para encon­trar la mejor para su juego



« Il est arrivé à un point où le tennis a pris trop de place et, aussi mauvais que cela puisse paraître, je pense que c’est devenu encore plus toxique d’une certaine manière parce que j’avais l’im­pres­sion qu’il était constam­ment en train de chasser. C’est arrivé à un point où il chas­sait plus que moi et c’est là que la pres­sion se fait sentir. C’est là que je ressens la toxi­cité de tout ça. » Des propos relayés par Tennisuptodate.

Espérons que cet élan de fraî­cheur permette au numéro 26 mondial de se sentir libéré sur le terrain.