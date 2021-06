Comme l’a expliqué avec ses mots, Novak Djokovic, c’est dans ce type de défaite que l’on apprend le plus pour construire les succès du futur.

Dépité, triste, Stefanos avait le regard vide mais il est clair que s’il garde la même moti­va­tion, la même envie, il pourra prochai­ne­ment soulever la Coupe des Mousquetaires.

Son coup droit giclant, son physique, la palette de ses coups, ont confirmé qu’il était un grand joueur sur terre battue comme sur les autres surfaces.

Mais sur l’ocre, la concur­rence est moins rude, car la terre demande des efforts que tous les joueurs ne sont pas prêts à accepter.

Or, Tsitsipas est un travailleur, en plus d’être un « mec » en or.

Un cham­pion moderne, ouvert vers le monde, un enfant, aussi, celui de tout un pays.

Tout cela devrait lui permettre de ne pas lâcher l’idée, de se recons­truire et de repartir au combat, peut‐être déjà à Wimbledon où son jeu offensif peut faire des dégâts.