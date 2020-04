Interrogé par le site Internet de l’ITF, Stefanos Tsitsipas se confie longuement sur ses méthodes pour se maintenir en forme. « En manque de compétition et de jeu », le Grec explique sa priorité pendant la suspension : « J’essaie de rester actif, de sortir, de faire de l’exercice, de courir et de garder mon corps en forme. C’est quelque chose qui est vraiment difficile et il ne faut pas devenir paresseux et ne rien faire. C’est assez délicat. Tu ne veux pas prendre de poids, ne pas perdre du muscle et de la souplesse. C’est d’une importance cruciale afin de conserver une bonne forme. Il faut trouver des solutions et des moyens pour entretenir son corps et être en bonne santé mentale et physique. Je me concentre principalement sur le jogging, des exercices explosifs et des séances d’entraînement cardio. » A vous de suivre ses conseils maintenant.