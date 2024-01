Lors de sa longue inter­view accordée au Guardian, dans laquelle il s’est de nouveau exprimé sur l’at­ti­tude de Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas a évoqué sa volonté de s’af­firmer face à ses jeunes rivaux tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« J’attends ma chance. J’ai 25 ans, donc j’ai encore beau­coup de temps. Mais je ne suis plus ce gamin qui avait l’ha­bi­tude de cher­cher les grandes victoires sans rien à perdre. Aujourd’hui, il y a des jeunes qui veulent montrer leurs nouvelles voitures, et je dois montrer que je suis toujours là, comme Novak, et que ce n’est pas fini. Je continue de penser que ma vieille voiture est toujours aussi cool. C’est du vintage ».