De passage chez nos confrères de SkySports Italia il y a quelques jours, Stefanos Tsitsipas en a dit un peu plus sur les raison de son opéra­tion au coude dont il s’est d’ailleurs remis à une vitesse phéno­mé­nale. Et d’après le joueur grec, il jouait avec une douleur depuis plusieurs années.

« Je ne m’en­traîne que depuis quelques jours. J’ai estimé qu’il était néces­saire de me faire opérer car je ressen­tais une douleur perma­nente depuis des années en jouant, en essayant de limiter la charge sur cette zone de mon corps. Je voulais revenir le plus vite possible, mais sans avoir peur de rechuter. C’est génial d’être sur le court sans douleur et de voir que je peux faire n’im­porte quel mouve­ment, j’uti­lise un muscle dont je ne connais­sais même pas l’exis­tence car ma bles­sure m’empêchait de l’uti­liser dans le mouve­ment. Maintenant, je suis confronté à un tout nouveau défi car je me rends compte que j’ai changé mon style de jeu et que je peux main­te­nant jouer sans aucun facteur limi­tant. C’était diffi­cile pour moi menta­le­ment de jouer pendant presque deux ans avec ce problème. »