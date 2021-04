Être perfor­mant est une recherche perpé­tuelle. Des cham­pions de la trempe de Stefanos Tsitsipas le savent mieux que quiconque. Pour conti­nuer à progresser et améliorer ses points faibles, il faut donc souvent sortir de sa zone de confort et remettre en cause certains fonc­tion­ne­ments. C’est visi­ble­ment le travail qu’à entre­pris derniè­re­ment le Grec, notam­ment au niveau de sa respiration.

« J’ai été un peu inspiré par le Bouddhisme. Il y a certaines valeurs et certains éléments que l’on peut appli­quer à sa vie. Je pense que cela rend votre vie meilleure, plus heureuse, plus épanouis­sante. J’ai travaillé sur la respi­ra­tion ces derniers mois avec mon psycho­logue. Je trouve que la respi­ra­tion est très impor­tante. Quand je joue, la respi­ra­tion m’aide à me contrôler et à contrôler ce que je fais. J’ai beau­coup travaillé là‐dessus ces dernières semaines, je l’ai fait tous les jours, après chaque match. Je médite aussi un peu avec lui quelques fois. Nous travaillons ensemble depuis que j’ai 12 ans. Nous nous connais­sons bien. Mon père allait à l’université avec lui. C’est très impor­tant pour moi. Quand on respire bien, votre jeu peut atteindre le sommet. Si vous ne respirez pas bien, il est deux fois plus diffi­cile de bien jouer. »