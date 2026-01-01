Avant le début des hosti­lités à l’United Cup où il repré­sente son pays, Stefanos est revenu sur son année 2025 qui a été « catas­tro­phique » et qui lui a fait craindre le pire.

« J’ai passé six ou huit mois où ma plus grande inquié­tude en montant sur le court pour jouer était de savoir si je pour­rais terminer le match et, en cas de victoire, si j’étais prêt pour le match suivant. J’ai eu très peur après l’US Open, car j’ai passé deux jours sans pouvoir marcher. Cela m’a amené à recon­si­dérer mon avenir. J’ai pensé arrêter le tennis. Et puis j’ai consulté l’un des méde­cins du sport les plus pres­ti­gieux au monde et je souhaite simple­ment que les bonnes sensa­tions que j’ai se maintiennent »

