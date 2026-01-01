Avant le début des hostilités à l’United Cup où il représente son pays, Stefanos est revenu sur son année 2025 qui a été « catastrophique » et qui lui a fait craindre le pire.
« J’ai passé six ou huit mois où ma plus grande inquiétude en montant sur le court pour jouer était de savoir si je pourrais terminer le match et, en cas de victoire, si j’étais prêt pour le match suivant. J’ai eu très peur après l’US Open, car j’ai passé deux jours sans pouvoir marcher. Cela m’a amené à reconsidérer mon avenir. J’ai pensé arrêter le tennis. Et puis j’ai consulté l’un des médecins du sport les plus prestigieux au monde et je souhaite simplement que les bonnes sensations que j’ai se maintiennent »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 14:40