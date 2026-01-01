AccueilATPTsitsipas : "J'ai eu très peur après l'US Open, car j'ai passé...
ATP

Tsitsipas : « J’ai eu très peur après l’US Open, car j’ai passé deux jours sans pouvoir marcher. J’ai pensé arrêter le tennis »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Avant le début des hosti­lités à l’United Cup où il repré­sente son pays, Stefanos est revenu sur son année 2025 qui a été « catas­tro­phique » et qui lui a fait craindre le pire.

« J’ai passé six ou huit mois où ma plus grande inquié­tude en montant sur le court pour jouer était de savoir si je pour­rais terminer le match et, en cas de victoire, si j’étais prêt pour le match suivant. J’ai eu très peur après l’US Open, car j’ai passé deux jours sans pouvoir marcher. Cela m’a amené à recon­si­dérer mon avenir. J’ai pensé arrêter le tennis. Et puis j’ai consulté l’un des méde­cins du sport les plus pres­ti­gieux au monde et je souhaite simple­ment que les bonnes sensa­tions que j’ai se maintiennent »

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 14:40

Article précédent
Le gouver­ne­ment serbe ne veut plus du tennis, l’acha­re­ment contre les Djokovic continue…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.