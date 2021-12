Présent en confé­rence de presse à Sydney pour l’ATP Cup, Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé sur la domi­na­tion du Big 3 et sur la confi­gu­ra­tion du circuit lors­qu’ils auront tous les trois rangé leur raquette au placard.

« J’ai hâte de voir comment le circuit se déve­loppe Federer, Nadal et Djokovic et quels joueurs seront capables de s’im­poser lors­qu’ils ne seront plus là », a déclaré le joueur grec qui doit forcé­ment estimer qu’il aura sa carte à jouer lorsque cela arrivera.