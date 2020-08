Dans les confidences faites à Behind the Racquet, Stefanos Tsitsipas aborde le sujet assez complexe de l’amitié qui pourrait exister entre les joueurs. Selon le Grec, quoi que l’on dise, il est difficile de construire des liens forts avec des futures adversaires : « J’étais un enfant introverti et je n’avais pas beaucoup d’amis. Quand j’ai commencé à jouer sur le circuit, je pensais que je pourrai développer des amitiés, mais cela s’est avéré être le contraire. La plupart des joueurs restent seuls. J’ai l’impression que les joueurs ne veulent pas devenir amis parce qu’ils pensent que quelqu’un va vous saisir un secret pour vous battre. Je suppose qu’ils sont trop sérieux à propos de tout cela. Les amis rendraient les voyages moins solitaires. »

Le Grec a sûrement raison dans un sens, mais dans l’autre, la vie sur le circuit est encore plus dure maintenant que par le passé où ils semblaient que les joueurs sortaient souvent ensemble pour faire la fête. C’est ce que rapporte souvent Yannick Noah au sujet de la génération des Vitas Gerulaitis, John McEnroe et Björn Borg.