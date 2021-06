Dans le maga­zine 40A, édité par le groupe So Presse juste avant Roland‐Garros, c’est Stefanos qui faisait la une. Dans l’en­tre­tien accordé à ce nouveau support qui paraitra qu’une fois par an, le Grec dévoile sa personnalité.

Voici le dernier extrait que l’on vous propose. Il peut aider à comprendre l’hyper‐ sensi­bi­lité de ce joueur plus qu’at­ta­chant. Extraits.

« Je n’avais pas beau­coup d’amis. Je n’étais pas un gamin diffi­cile, je n’ai jamais posé problème, j’étais juste dans mon coin. Mais j’ai quand même été harcelé entre mes 10 et 14 ans. »

Question : C’était du harcè­le­ment moral ou physique ?



« Les deux. Du harcè­le­ment, quoi ! Un jour, je suis allé voir le prin­cipal de mon école qui m’a dit, en gros, qu’il ne pouvait rien faire. J’étais en colère, frustré, je me sentais seul, sans solu­tion. Du coup, je me suis réfugié, à fond dans le tennis sans trop savoir à l’époque si j’ar­ri­ve­rais un jour à côtoyer les Federer, Nadal, Djokovic que je regar­dais alors à la télé. Je pensais que quand je débu­te­rais ma carrière pro, ils ne seraient plus là… mais si. »

