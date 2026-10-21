Stefanos Tsitsipas est engagé cette semaine au Kazakhstan, du côté d’Almaty, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y retrou­vera le local Mikhail Kukushkin pour tenter de pour­suivre son parcours.

Interrogé en confé­rence de presse sur les trajec­toires des joueurs de sa géné­ra­tion, notam­ment ceux de la « Next Gen », qui ont émergé à l’époque où le Big Three domi­nait encore le circuit, le Grec a préféré prendre du recul.

Plutôt que de se comparer aux autres joueurs de sa géné­ra­tion, Tsitsipas a expliqué que chaque carrière était diffé­rente et qu’au‐delà des résul­tats, il fallait égale­ment prendre en compte les expé­riences person­nelles et les épreuves traver­sées par chacun.

Stefanos Tsitsipas on his journey compared to Medvedev and Zverev :



​« I have my own story. Their story is not my story, and my story is not theirs. It’s not just about results—it’s what you go through as a player. » pic.twitter.com/4f34RWfTIk — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 20, 2026

« Je consi­dère toujours la situa­tion de mon point de vue. Je suis ma propre voie, j’écris ma propre histoire. Leur histoire n’est pas la mienne, et la mienne n’est pas la leur. Ils ont écrit leur propre histoire grâce à leurs exploits et à leur succès. D’une certaine manière, je peux dire que je suis désor­mais un peu éloigné d’eux, mais c’est mon histoire. Cette histoire dont je parle ne se résume pas seule­ment aux exploits, mais aussi à ce que l’on doit traverser en tant que joueur », a‑t‐il déclaré.

Une manière pour le Grec de rappeler que la réus­site d’une carrière ne se résume pas unique­ment aux titres et au clas­se­ment mondial.