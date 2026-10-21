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Tsitsipas jaloux de la réus­site de Medvedev et Zverev ? « Leur histoire n’est pas la mienne, et la mienne n’est pas la leur »

Par
Antoine Trupiano
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Stefanos Tsitsipas est engagé cette semaine au Kazakhstan, du côté d’Almaty, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y retrou­vera le local Mikhail Kukushkin pour tenter de pour­suivre son parcours.

Interrogé en confé­rence de presse sur les trajec­toires des joueurs de sa géné­ra­tion, notam­ment ceux de la « Next Gen », qui ont émergé à l’époque où le Big Three domi­nait encore le circuit, le Grec a préféré prendre du recul.

Plutôt que de se comparer aux autres joueurs de sa géné­ra­tion, Tsitsipas a expliqué que chaque carrière était diffé­rente et qu’au‐delà des résul­tats, il fallait égale­ment prendre en compte les expé­riences person­nelles et les épreuves traver­sées par chacun.

« Je consi­dère toujours la situa­tion de mon point de vue. Je suis ma propre voie, j’écris ma propre histoire. Leur histoire n’est pas la mienne, et la mienne n’est pas la leur. Ils ont écrit leur propre histoire grâce à leurs exploits et à leur succès. D’une certaine manière, je peux dire que je suis désor­mais un peu éloigné d’eux, mais c’est mon histoire. Cette histoire dont je parle ne se résume pas seule­ment aux exploits, mais aussi à ce que l’on doit traverser en tant que joueur », a‑t‐il déclaré.

Une manière pour le Grec de rappeler que la réus­site d’une carrière ne se résume pas unique­ment aux titres et au clas­se­ment mondial.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 09:17

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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