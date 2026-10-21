Stefanos Tsitsipas est engagé cette semaine au Kazakhstan, du côté d’Almaty, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y retrouvera le local Mikhail Kukushkin pour tenter de poursuivre son parcours.
Interrogé en conférence de presse sur les trajectoires des joueurs de sa génération, notamment ceux de la « Next Gen », qui ont émergé à l’époque où le Big Three dominait encore le circuit, le Grec a préféré prendre du recul.
Plutôt que de se comparer aux autres joueurs de sa génération, Tsitsipas a expliqué que chaque carrière était différente et qu’au‐delà des résultats, il fallait également prendre en compte les expériences personnelles et les épreuves traversées par chacun.
« Je considère toujours la situation de mon point de vue. Je suis ma propre voie, j’écris ma propre histoire. Leur histoire n’est pas la mienne, et la mienne n’est pas la leur. Ils ont écrit leur propre histoire grâce à leurs exploits et à leur succès. D’une certaine manière, je peux dire que je suis désormais un peu éloigné d’eux, mais c’est mon histoire. Cette histoire dont je parle ne se résume pas seulement aux exploits, mais aussi à ce que l’on doit traverser en tant que joueur », a‑t‐il déclaré.
Une manière pour le Grec de rappeler que la réussite d’une carrière ne se résume pas uniquement aux titres et au classement mondial.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 09:17