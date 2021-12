Stefanos a envie de réaliser une grosse saison 2022 d’au­tant que 2021 s’est vrai­ment finie en queue de poisson avec son forfait au cours du Masters de Turin. Il s’est exprimé chez nos confères de Tennis.com

« La bles­sure au coude que j’ai traînée à la fin de la saison a été résolue. Mon coude est en parfait état et je ne doute pas que je revien­drai à 100%. Je veux faire une bonne prépa­ra­tion car mon objectif est de faire mieux qu’en 2021. Vraiment, je pense que je récol­terai le triple des succès en 2022 que la saison dernière, j’en suis convaincu.Je suis satis­fait de ce que j’ai accompli cette année, mais je veux viser plus haut en 2022 et je sais que pour cela je devrai m’amé­liorer dans certains aspects. Je dois être plus profes­sionnel, me fixer de nouveaux objec­tifs et décou­vrir où je peut obtenir ces 1% ou 5% pour m’amener là où je veux vrai­ment être »