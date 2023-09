Lors de son inter­view accordée au média grec Kathimerini, dans laquelle il a notam­ment pris la défense de son père et donné son avis sur la person­na­lité des membres du Big 3, Stefanos Tsitsipas a aussi révélé « l’as­pect le plus diffi­cile de la vie sur le circuit ».

« Je dors dans un lit diffé­rent presque tous les sept jours. Une nouvelle ville, un nouvel hôtel, le déca­lage horaire, le fait de devoir commencer à s’en­traîner avant le tournoi… Faire cela 32 à 34 semaines par an a un impact impor­tant sur le corps et l’es­prit. J’essaie de rester dans des hôtels propres, où je me sens à l’aise – j’ai eu des expé­riences dans le passé qui m’ont laissé de très mauvais souve­nirs, à cause desquels je suis allé au stade avec un mauvais état d’es­prit. Il est très impor­tant de se sentir chez soi, de créer une atmo­sphère qui vous permette de revenir dans votre chambre avec plaisir. Il en va de même pour votre équipe – elle doit vous inspirer, vous rendre heureux, vouloir le meilleur pour vous au lieu de s’oc­cuper de ses propres inté­rêts », a expliqué le double fina­liste en Grand Chelem.