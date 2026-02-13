Récemment de passage sur le podcast, What’s the Call, Stefanos Tsitsipas a raconté une sacrée anec­dote à propos de la première cuite de sa vie qui s’est déroulée lors de l’édi­tion 2019 de la Laver Cup.

Après la victoire de la Team Europe, le Grec a reconnu qu’il s’était lâché avec l’al­cool pour la première fois de sa vie, en compa­gnie de Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je me suis saoulé pour la toute première fois avec Rafa et Roger. C’était la première fois que je buvais de l’al­cool de ma vie. Une excel­lente façon de commencer, en fait. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne savais pas trop comment faire, je n’avais jamais rien essayé de ma vie. Et Roger m’a dit : « Allez, tu dois boire un verre. » Je me suis dit : « D’accord, si Roger dit que je dois boire un verre, je dois boire un verre. » Et c’était… super sympa. Domi (Dominic Thiem) était debout sur la table, en train de danser et de chanter, vous voyez. Il y avait un groupe de gens sympas. La famille, les amis. C’était donc l’une de ces nuits mémo­rables qui vous font appré­cier le tennis en tant que sport d’équipe. Parce que cette semaine‐là, nous étions tous coéqui­piers. Nous n’étions pas en compé­ti­tion les uns contre les autres. »