Tsitsipas : « Je ne pense pas que remporter 10 titres soit suffisant pour moi »

Récemment inter­viewé par le site russe Go Tennis, une inter­view dans laquelle il a évoqué la domi­na­tion écra­sante de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a cette fois parlé de lui et de son palmarès actuel (neuf trophées plus le Masters de la Next Gen).

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé si posséder 10 titres à son âge n’était fina­le­ment pas suffi­sant, le Grec a rapi­de­ment rétorqué. « Je n’ai que 23 ans. De plus, j’ai toujours joué dans des tour­nois majeurs, où tous les meilleurs joueurs de tennis viennent, donc je ne pense pas que cela ne soit pas suffisant. »