Dans une inter­view donnée au très instructif site Clay, Stefanos Tsitsipas a évoqué le cas Novak Djokovic et le Grec est visi­ble­ment en admi­ra­tion avec tout ce que le Serbe a construit.

« Il est le plus dur et le plus constant. Un perfec­tion­niste qui a amené le tennis à un autre niveau. Son régime alimen­taire, son travail physique, les étire­ments et son profes­sion­na­lisme dans tous les domaines. Je ne pense pas qu’il y ait une seule chose à laquelle il n’ait pas pensé »