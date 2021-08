Les propos de Stefanos Tsitsipas, dans la posi­tion reste très ferme concer­nant la vacci­na­tion, font déjà polé­mique. Devant les jour­na­listes grecs, le numéro 3 mondial a déballé ses argu­ments. Très réti­cent sur les effets immé­diats comme à long terme, Tsitsipas n’a aucune inten­tion de rece­voir la moindre dose.

« Nous avons tous le droit de faire ce que nous pensons être juste, personne ne peut me forcer à me faire vacciner. J’ai moins de 25 ans et je ne pense pas que le vaccin ait été suffi­sam­ment testé. C’est une bonne chose que les jeunes trans­mettent le virus car nous allons construire une immu­nité. Le vaccin a des effets secon­daires néga­tifs, je connais des gens qui en ont eu. Je n’ai aucun problème à faire comprendre ma posi­tion car je ne vois aucune raison pour laquelle quel­qu’un de mon âge devrait être vaccinée. Je pense qu’il n’au­rait dû être admi­nistré qu’à personnes âgées. Nous ne savons pas trop sur les effets que le vaccin peut avoir à long terme. Dans le circuit ATP personne n’a exigé que nous soyons vaccinés, donc je ne comprends pas pour­quoi tout ce tapage parce que je n’ai pas été vacciné. Je n’ai rien dit d’étrange, chacun a son point de vue. Si nous étions tous diplo­mates et ne pouvions pas dire ce que nous pensons vrai­ment, pour­quoi tenons‐nous des confé­rences de presse ? Le vaccin ne me donne pas de garan­ties pour le moment, je veux attendre le moment où il offre plus d’avan­tages que d’in­con­vé­nients », a estimé Tsitsipas dans des propos rapportés par le média sdna.gr.

Une décla­ra­tion forte à l’heure où l’ATP réflé­chi­rait à rendre la vacci­na­tion obli­ga­toire pour les joueurs. Novak Djokovic, contre, devrait avoir un poids impor­tant à son retour. Pendant que certains, comme Andy Murray, conti­nuent leur « lobbying ».