Victorieux pour son entrée en lice à Hambourg mercredi, Stefanos Tsitsipas a un gros coup à jouer au clas­se­ment ATP. En cas de sacre en Allemagne, il passe­rait numéro 3 mondial devant Rafael Nadal. Mais le Grec le dit, son objectif prin­cipal est le clas­se­ment à la Race, pour les finales ATP à Turin. Tsitsipas a le numéro 1 mondial en ligne de mire avant la tournée aux Etats‐Unis…

« Le clas­se­ment à la Race est une grande source de moti­va­tion. Je sais que je suis très proche de Djokovic. Je suis motivé pour faire une meilleure deuxième moitié de saison. Il va y avoir beau­coup d’ac­tion aux États‐Unis avec des tour­nois sur dur, et je pense qu’il y a un écart à combler là‐bas. Je vais pouvoir marquer beau­coup de points et reprendre la tête. Je vais devoir être fort menta­le­ment et en forme pour rede­venir premier », a lâché Stefanos Tsitsipas à l’ATP.