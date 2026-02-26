Stefanos Tsitsipas a accepté de donner une interview à nos confrères de Clay. Le grec qui vit une période plutôt inconfortable explique avec ses mots pourquoi la tournée en Amérique du Sud n’est pas un succès si l’on se bas sur les joueurs qui y participent. La raison qu’il évoque est simple, il ne s’agit pas de la surface, du climat, ni le voyage qu’il faut faire pour s’y rendre. La raison est toute simple : c’est l’argent. Sa sincérité nous émeut presque tant la vie d’un joueur professionnel est un vrai « sacerdoce », on plaisante bien sûr.
“Serei direto e honesto : do ponto de vista financeiro, é compreensível que eu escolha outros destinos em vez da América do Sul. Todos os jogadores escolhem torneios com base nas garantias também. É assim que o tênis funciona”— Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) February 25, 2026
« Je serai direct et honnête : d’un point de vue financier, il est compréhensible que je choisisse d’autres destinations plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choisissent les tournois en fonction des garanties aussi. C’est comme ça que le tennis fonctionne » « L’Amérique du Sud ne m’a jamais offert un accord assez bon pour que je la considère sérieusement. Le Moyen‐Orient a toujours été bien meilleur en termes de cachets pour participation. La tournée européenne a aussi fourni de forts incitatifs financiers. Cela fait une différence. Il existe une passion pour l’Amérique du Sud que je mets parfois de côté, mais quand la différence financière est grande, vous n’avez vraiment pas d’autre choix que de suivre ce qui soutient votre carrière. J’adorerais y jouer. C’était toujours mon rêve de visiter l’Amérique du Sud et j’ai entendu des choses merveilleuses à son sujet »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 08:02