Stefanos Tsitsipas a accepté de donner une inter­view à nos confrères de Clay. Le grec qui vit une période plutôt incon­for­table explique avec ses mots pour­quoi la tournée en Amérique du Sud n’est pas un succès si l’on se bas sur les joueurs qui y parti­cipent. La raison qu’il évoque est simple, il ne s’agit pas de la surface, du climat, ni le voyage qu’il faut faire pour s’y rendre. La raison est toute simple : c’est l’argent. Sa sincé­rité nous émeut presque tant la vie d’un joueur profes­sionnel est un vrai « sacer­doce », on plai­sante bien sûr.

“Serei direto e honesto : do ponto de vista finan­ceiro, é compreensível que eu escolha outros destinos em vez da América do Sul. Todos os joga­dores escolhem torneios com base nas garan­tias também. É assim que o tênis funciona”



“A América do Sul nunca me ofereceu um acordo bom o… pic.twitter.com/ZEp3D6XUUR — Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) February 25, 2026

« Je serai direct et honnête : d’un point de vue finan­cier, il est compré­hen­sible que je choi­sisse d’autres desti­na­tions plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choi­sissent les tour­nois en fonc­tion des garan­ties aussi. C’est comme ça que le tennis fonc­tionne » « L’Amérique du Sud ne m’a jamais offert un accord assez bon pour que je la consi­dère sérieu­se­ment. Le Moyen‐Orient a toujours été bien meilleur en termes de cachets pour parti­ci­pa­tion. La tournée euro­péenne a aussi fourni de forts inci­ta­tifs finan­ciers. Cela fait une diffé­rence. Il existe une passion pour l’Amérique du Sud que je mets parfois de côté, mais quand la diffé­rence finan­cière est grande, vous n’avez vrai­ment pas d’autre choix que de suivre ce qui soutient votre carrière. J’adorerais y jouer. C’était toujours mon rêve de visiter l’Amérique du Sud et j’ai entendu des choses merveilleuses à son sujet »