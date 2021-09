Stefanos a répondu à un entre­tien pour un site grec. Les ques­tions sont directes et fusent. Enormément de sujets sont abordés sur sa vie person­nelle mais aussi sur ses performances.

Concernant Daniil Medvedev, Stefanos semble admi­ratif de la réus­site du Russe mais a du mal aussi à comprendre un tel succès : « Daniil est très régu­lier. C’est un adver­saire très diffi­cile et cela me surprend qu’avec ce genre de tennis il arrive à gagner autant. Ce n’est pas ennuyeux, mais c’est unidi­men­sionnel après il faut avouer aussi qu’il le fait très bien. Il est peut‐être le meilleur en ce moment même si Zverev a aussi montré un parcours plus constant que lors de toute sa carrière »