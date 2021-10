Si des joueurs ne savent pas vrai­ment à quoi s’at­tendre pour la fin de l’année, ou ont du mal à définir clai­re­ment leurs objec­tifs, ce n’est pas vrai­ment le cas de Stefanos.

Après son succès face à de Minaur, il a été très clair sur son but en 2021 : « Finir dans le Top 3 ».

Voilà un objectif précis et défini qui doit donc s’ac­com­pa­gner de grosses perfor­mances d’au­tant qu’il existe une menace nommée Zverev sachant que Djokovic est intou­chable et que Daniil a une belle avance mais aussi des points précieux à défendre notam­ment à Bercy et au Masters.

Ce jour au clas­se­ment ATP, Tsitsipas possède 7995 points, Zverev, 6930. Le Grec est donc dans les clous surtout s’il continue à être aussi régu­lier dans les derniers grands évène­ments de la saison, Bercy et le Masters de Turin, voir l’ATP500 de Vienne.