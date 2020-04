Sur le site Internet de l’ATP, Stefanos Tsitsipas a publié une lettre ouverte où il confie sa vision de la situation et comment il s’occupe. Le Grec, sixième mondial et lauréat du Masters de Londres en 2019, confirme une personnalité unique, qui détonne dans le monde de la petite balle jaune. En véritable philosophe grec, le natif d’Athènes en profite pour apprendre et s’instruire. Première partie de cette lettre ouverte :

« Cette pandémie a créé un état de confinement pour la plupart des pays et nous devons tous y faire face. Le plus important est que nous restions tous disciplinés et que nous prenions les bonnes précautions pour assurer la sécurité de nos familles et des autres. Nous devons rester à la maison.

Pendant cette période, j’ai essayé de m’instruire et d’apprendre. C’est une période de folie, mais je la vois aussi comme une opportunité. Je sais que ça peut durer assez longtemps, ce qui me donnera l’occasion de me familiariser avec de nouvelles choses. Voyager à travers le monde en jouant au tennis, ce n’est pas toujours facile pour trouver le temps de le faire. Mais maintenant, je vois ça comme une opportunité de me développer et de grandir autrement.

Je n’ai jamais été à 100 % dépendant du tennis. Bien sûr, c’est mon travail et je le fais pour gagner ma vie, mais j’ai toujours eu un plan B et un plan C de choses que je veux faire en dehors du tennis et cela a plutôt bien fonctionné. Je ne peux pas jouer au tennis actuellement, mais je peux toujours faire d’autres choses.

« Je n’ai jamais été à 100 % dépendant du tennis »

Le plus important, c’est que je veux occuper mon cerveau. Je veux apprendre une nouvelle langue et m’améliorer dans la cuisine. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube pour m’aider à y parvenir. Certaines personnes savent que j’ai une chaîne spéciale Instagram (@stevethehawk), que je fais de mon mieux pour l’actualiser ainsi que mes différents réseaux sociaux. J’essaie également d’expérimenter de nouvelles façons d’éditer mes vidéos YouTube pour vous divertir.

C’est une période différente et difficile pour tout le monde. Il n’y a pas un objectif tennis que je poursuis actuellement. Tout est à l’arrêt et j’essaie malgré tout de profiter de chaque jour. Je sais que j’aurai probablement l’occasion de continuer à poursuivre mes rêves de tennis à l’avenir, alors j’essaie simplement de tirer le meilleur parti de cette période et de me réveiller chaque jour en me sentant heureux de n’avoir aucune responsabilité. Bien sûr, la compétition me manque, c’est certain. Mais on peut toujours voir le bon côté des choses.

Il est évident que voulez parfois être à l’extérieur et que vous souhaitez être en contact avec les gens, mais ce n’est pas le moment pour nous de se déplacer et de rendre visite à d’autres personnes. Je me rends compte à quel point je dépends de la sociabilité. Je n’avais pas vraiment compris ça pendant toutes ces années.

Tu es habitué à un rythme où tu peux faire des choses et voir certaines personnes régulièrement. En tant que joueur de tennis, nous voyageons dans le monde entier, mais nous voyons toujours les autres joueurs, les entraîneurs, etc… On est habitués à ce qu’il se passe tout le temps quelque chose et quand on coupe ça, ça fait un peu bizarre. »