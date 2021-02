Stefanos Tsitsipas a 22 ans et pro­fite de sa vie. Alors que le joueur avait été pré­ma­tu­ré­ment éli­mi­né des finales du Masters en novembre der­nier, il avait immé­dia­te­ment quit­té Londres pour se rendre à Dubaï. Après une sai­son ten­nis­tique lar­ge­ment per­tur­bée par la crise sani­taire, le Grec avait vou­lu s’exiler au Moyen Orient pour s’entraîner mais aus­si faire la fête. Après avoir mis en ligne plu­sieurs cli­chés de ses fes­ti­vi­tés, des fans avaient cri­ti­qué, n’appréciant pas les actions du sixième joueur mon­dial. Ce der­nier a tenu à réagir :

« Je vois trop de haine de la part des gens. Non pas que je m’en sou­cie mais parce que je sais quelle per­sonne je suis et quelles sont mes inten­tions. Je n’ai pas d’in­ten­tions néga­tives ou mau­vaises pour qui que ce soit, et j’aime tout le monde », a décla­ré un Stefanos aga­cé par cer­tains commentaires.