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Tsitsipas : « Je vote­rais sans hésiter pour ce tournoi comme le meilleur du circuit »

Par
Antoine Touchard
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Stefanos Tsitsipas a renoué avec le succès sur le circuit ATP ce dimanche en rempor­tant le tournoi de Gstaad. Le Grec s’est imposé en finale face au Belge Raphael Collignon en trois sets (6−4, 6–7, 6–3), décro­chant ainsi son premier titre depuis son sacre à Dubaï en 2025.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la remise des prix, l’an­cien numéro 3 mondial n’a pas tari d’éloges sur l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi suisse. Séduit par les condi­tions offertes aux joueurs, il est même allé jusqu’à affirmer qu’il serait prêt à voter pour Gstaad comme meilleur tournoi de l’année sur le circuit ATP.

« Je vais repartir d’ici avec un senti­ment très doux. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, je me deman­dais : est‐ce que ce tournoi a déjà été élu meilleur ATP 250 de l’année par l’ATP ? Moi, je voterai sans hésiter pour lui comme le meilleur. C’est un véri­table paradis pour jouer au tennis. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit » a déclaré le 34ème mondial ce lundi. 

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 14:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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