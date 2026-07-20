Stefanos Tsitsipas a renoué avec le succès sur le circuit ATP ce dimanche en remportant le tournoi de Gstaad. Le Grec s’est imposé en finale face au Belge Raphael Collignon en trois sets (6−4, 6–7, 6–3), décrochant ainsi son premier titre depuis son sacre à Dubaï en 2025.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la remise des prix, l’ancien numéro 3 mondial n’a pas tari d’éloges sur l’organisation du tournoi suisse. Séduit par les conditions offertes aux joueurs, il est même allé jusqu’à affirmer qu’il serait prêt à voter pour Gstaad comme meilleur tournoi de l’année sur le circuit ATP.
« Je vais repartir d’ici avec un sentiment très doux. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, je me demandais : est‐ce que ce tournoi a déjà été élu meilleur ATP 250 de l’année par l’ATP ? Moi, je voterai sans hésiter pour lui comme le meilleur. C’est un véritable paradis pour jouer au tennis. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit » a déclaré le 34ème mondial ce lundi.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 14:41