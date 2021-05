Dominic Thiem est attendu ce mardi car il fait son grand retour après une période diffi­cile. Programmé en fin de journée (pas avant 19h), il affron­tera l’Américain Marcos Giron, 91ème mondial. Dans ces récentes prises de parole, Stefanos Tsitsipas a eu des mots très forts concer­nant l’Autrichien.

« Je n’hé­site pas à dire que Thiem est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Je pense que si je pouvais gagner un titre du Grand Chelem, j’es­saie­rais d’ex­plorer quelque chose de nouveau. Je cher­che­rais d’autres objec­tifs et je pense que Dominic en est capable aussi. Je pense que l’in­con­fort physique que nous subis­sons avec les contraintes liées à la pandémie plus sa bles­sure semblent l’avoir un peu affecté. J’ai vécu cela et ce n’est pas le meilleur senti­ment. De plus, il est diffi­cile de vouloir jouer quand votre corps n’est pas d’ac­cord. Je suis certain que nous le verrons à nouveau se battre pour des choses impor­tantes. Espérons que nous pour­rons nous rencon­trer dans une finale du Grand Chelem. Ce serait très bien pour le tennis. »