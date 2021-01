Après avoir poli­ment refu­sé d’en­traî­ner Stefanos Tsitsipas après plu­sieurs appels de ce der­nier, le triple vain­queur de Roland Garros (1997, 2000 et 2001), Gustavo Kuerten, s’est dit prêt à aider le joueur grec à dis­tance. Avant une future collaboration ?

« Guga Kuerten est quelqu’un que j’admire énor­mé­ment. Quand j’ai com­men­cé à jouer je me sou­viens que beau­coup disaient que j’avais un style de jeu simi­laire, les mêmes che­veux, même si les miens sont plus ondu­lés que bou­clés comme les siens (rires) », a décla­ré le 6e mon­dial lors d’une inter­view accor­dée au site de Roland Garros.

« On a échan­gé un peu sur Twitter. Il est très occu­pé et à une famille à gérer. Son plan­ning et son quo­ti­dien ne lui per­mettent pas vrai­ment d’envisager une col­la­bo­ra­tion. Mais il m’a dit qu’il serait tou­jours dis­po­sé à m’aider à dis­tance, quels que soient mes besoins, ce qui est très sym­pa de sa part. J’ai beau­coup appré­cié. C’est quelqu’un de très sym­pa. Ce qu’il dégage et son éner­gie parlent d’eux-mêmes. »