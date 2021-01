Interrogé par le Herald Sun, le joueur grec s’est expri­mé au sujet de Nick Kyrgios avec lequel il a régu­liè­re­ment des échanges. On se rap­pelle de la fameuse séquence où Tsitsipas avait dévoi­lé le numé­ro du joueur australien.

« Nick, c’est le mou­ton noir de l’ATP. Il aime faire des choses impré­vi­sibles. Il aime aus­si l’at­ten­tion qu’on lui porte, il ne faut pas se men­tir là‐dessus. Et c’est tout à fait nor­mal. Il n’y a rien de mal à cela » a décla­ré Tsitsipas.

« Il a une vraie per­son­na­li­té, et c’est aus­si pour cela que cer­taines per­sonnes l’a­dorent. Après il y a aus­si beau­coup de gens qui le détestent et qui ne le com­prennent pas. Au final, je pense que tout cela est très bien et notre sport en a besoin. C’est une forme du diver­tis­se­ment. Cela peut‐être drôle. C’est quelque chose d’unique et de spé­cial que peu de joueurs pos­sèdent. Après tant qu’il n’est pas irres­pec­tueux ça me va, et on ne peut nier que quelques fois il a dépas­sé cer­taines imites »