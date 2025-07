Interrogé par le site Tennis 365 lors d’un évène­ment commer­cial avant le début de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas a bien voulu revenir sur son embrouille avec Nick Kyrgios lors du troi­sième tour de l’édi­tion 2022 du Grand Chelem londonien.

Pour rappel, le Grec, en plus d’avoir perdu, avait complè­te­ment pété les plombs face à l’Australien en passant tout prêt d’une disqua­li­fi­ca­tion après avoir envoyé de rage une balle dans les gradins.

« Ce jour‐là, je suis devenu fou. Je ne me suis jamais vu comme ça sur un court. J’étais déjà un peu fiévreux, et ce qui se passait de l’autre côté du court a aggravé la situa­tion et m’a fait exploser. Ça m’a encore plus boule­versé. Je me souviens d’avoir complè­te­ment perdu la boule. Je ne me suis jamais vu aussi hors de contrôle, mais cela m’a appris une leçon précieuse : je ne devrais jamais permettre à quel­qu’un de me contrôler à ce point, car j’avais l’im­pres­sion qu’il contrô­lait mes émotions. J’ai complè­te­ment aban­donné ma personne et mes valeurs. J’ai beau­coup appris. J’ai réalisé beau­coup de choses ce jour‐là, et ce n’est certai­ne­ment pas ainsi qu’on se comporte sur un court de tennis. »