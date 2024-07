À neuf jours du début des Jeux Olympiques (27 juillet au 4 août), Stefanos Tsitsipas a évoqué son rêve olym­pique au micro de BeIN Sports.

🎾🏅 Tsitsipas rêve de quitter les Jeux de Paris 2024 avec une médaille !#inter­view #beINSPORTS pic.twitter.com/RiqgcdMdU3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2024

« La Grèce et les Jeux Olympiques vont de pair comme le pain et le beurre. C’est un rêve que je caresse depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, depuis que j’ai pris une raquette de tennis pour la première fois, j’ai toujours voulu être un athlète qui puisse parti­ciper à quelque chose comme ça. Et bien sûr, viser une médaille est quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Mon rêve continue donc d’évo­luer, d’exister, et mon chemin vers cet objectif se construit lente­ment. Pour moi, la meilleure des rédemp­tions est de quitter les Jeux avec une médaille. Pour moi, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse se faire et c’est quelque chose qui vous accom­pagne pour le reste de votre vie. »

A noter que le Grec affron­tera Fabio Fognini en quarts de finale à Gstaad après avoir battu Hamad Medjedovic pour son retour sur terre battue (7−6, 6–3).