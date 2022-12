Dans une inter­view accordée à son sponsor Red Bull, Stefanos explique que sa prin­ci­pale force mentale, c’est sa patience. Certains diront que le Grec se trompe royalement.

« La patience, je pense que c’est quelque chose qui manque à cette géné­ra­tion. Surtout avec les médias sociaux, ils sont très impa­tients et veulent que tout soit fait ici et main­te­nant. J’étais un enfant plutôt hyper­actif, mais j’ai appris avec le temps à ralentir le rythme, à réflé­chir à mes inten­tions. Il est impor­tant de savoir quand lâcher prise, réflé­chir et appré­cier les petites choses que vous avez pu apporter à ce que vous essayez de faire, même si ce n’est qu’un pour cent. Certaines personnes veulent de grands résul­tats trop tôt. Bien sûr, il est parfois diffi­cile de gérer cela et d’être cohé­rent dans ce genre d’état d’es­prit, mais dans les moments diffi­ciles, je me rappelle que je suis ici pour le voyage, pas pour la destination »