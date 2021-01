Lors de l’habituel confé­rence de presse pré­cé­dant chaque tour­noi, Tsitsipas a décla­ré sa flamme à l’ATP Cup : « Honnêtement, c’est mon évé­ne­ment pré­fé­ré. Je pense que c’est une belle oppor­tu­ni­té de pou­voir riva­li­ser avec tous les joueurs que je connais depuis si long­temps. Cela nous unit et nous per­met de jouer pour quelque chose de plus spé­cial. De nous sen­tir fiers quand nous jouons au ten­nis sur le ter­rain », s’est enthou­sias­mé le numé­ro six mon­dial. Lors de sa confé­rence de presse, il s’est éga­le­ment pro­je­té sur son pre­mier match face à Alex de Minaur : « Il couvre très bien le ter­rain. Sa vitesse est quelque chose d’incroyable. Il peut cou­rir et rame­ner la balle de nulle part. C’est ce qui le rend très dan­ge­reux. J’ai tou­jours eu de gros com­bats contre lui ».

La Grèce a été tirée au sort dans le groupe B aux côtés de l’Espagne, fina­liste l’an­née der­nière, et de l’Australie, pays hôte. Les joueurs grecs vou­dront se rache­ter de la pré­cé­dente édi­tion où ils s’étaient incli­nés 3–0 face à l’Australie.