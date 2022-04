En confé­rence de presse, Stefanos est revenu sur le fait que son jeu était vrai­ment adapté à l’ocre même s’il pense qu’il peut être aussi effi­cace sur les autres surfaces.

« Mon tennis est bon partout selon moi, mais c’est sur la terre battue que je m’adapte le mieux. J’ai parfois essayé de faire ce que je fais sur terre battue sur un court en dur, mais cela ne marche pas vrai­ment. Ce n’est pas la bonne solu­tion. Mais j’ai beau­coup appris à m’adapter et je ne suis pas obsédé à l’idée de faire sur les autres surfaces ce que je fais sur terre battue. J’ai eu des diffi­cultés à m’adapter au gazon, du fait que je voulais jouer comme ça sur les autres surfaces. Parfois, j’ai juste besoin d’un peu plus de temps pour me faire à une surface diffé­rente avec des séances d’entrainement supplé­men­taires et des matches « amicaux ». Je pense forte­ment que je suis capable de gagner des tour­nois qui ne sont pas sur terre battue, mais sur dur ou sur gazon qui est ma surface préférée. Ces dernières années cepen­dant, je n’ai pas eu d’aussi bons résul­tats sur cette surface que je l’aurais espéré. C’est un de mes objec­tifs de retrouver ces bons résul­tats, et de changer mon style de jeu quand je joue sur ces surfaces »