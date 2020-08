Stefanos Tsitsipas s’est prêté à un jeu de questions/réponses décalées pour le site Internet de l’ATP. Le Grec a d’abord rendu hommage à sa famille : « Je suis très reconnaissant envers ma famille, mes amis et d’être originaire de Grèce, un pays très riche, d’être en bonne santé et de pouvoir voyager et jouer au tennis à un niveau aussi élevé (…) Ma vie ne peut pas être meilleure. J’ai des gens qui m’aiment à mes côtés et qui me soutiennent tout au long de ce voyage. Je vis ma vie pleinement et honnêtement, je ne peux pas demander mieux. »

Le lauréat du Masters de Londres en 2019 a donné sa réponse concernant le joueur le plus amusant qu’il a pu côtoyer sur le circuit : « Le joueur le plus drôle est Andy Murray. » Une réponse qui confirme le célèbre humour « so british » de l’ancien numéro 1 mondial.