Cela faisait longtemps que Stefanos nous avait pas fait l’honneur d’une petite phrase dont il a le secret.
Dans celle‐ci, il est question des conférences de presse qui sont rarement des moments épiques d’autant que l’ATP les dirige du début à la fin. Il est assez aussi simpliste de critiquer les médias après‐coup en les accusant très souvent d’avoir modifié les propos des champions pour vendre de la feuille ou pour faire le buzz. Quand on connait le marasme économique de la profession ces arguments sont presque comiques.
The real ranking should be based on who survives the post‐match press conference without saying something they’ll regret.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) May 1, 2026
Après, si l’on suit le raisonnement du Grec, il faut bien reconnaître que c’est encore Jannik Sinner qui va truster ce classement car pour le coup l’Italiene dit rarement des choses très clivantes quand il prend la parole devant les médias que ce soit en cas de défaite ou de victoire.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 11:11