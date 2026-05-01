Cela faisait long­temps que Stefanos nous avait pas fait l’hon­neur d’une petite phrase dont il a le secret.

Dans celle‐ci, il est ques­tion des confé­rences de presse qui sont rare­ment des moments épiques d’au­tant que l’ATP les dirige du début à la fin. Il est assez aussi simpliste de criti­quer les médias après‐coup en les accu­sant très souvent d’avoir modifié les propos des cham­pions pour vendre de la feuille ou pour faire le buzz. Quand on connait le marasme écono­mique de la profes­sion ces argu­ments sont presque comiques.

The real ranking should be based on who survives the post‐match press confe­rence without saying some­thing they’ll regret. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) May 1, 2026

Après, si l’on suit le raison­ne­ment du Grec, il faut bien recon­naître que c’est encore Jannik Sinner qui va truster ce clas­se­ment car pour le coup l’Italiene dit rare­ment des choses très clivantes quand il prend la parole devant les médias que ce soit en cas de défaite ou de victoire.