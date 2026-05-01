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Tsitsipas : « Le vrai clas­se­ment devrait être basé sur qui survit à la confé­rence de presse d’après‐match sans dire quelque chose qu’ils regretteront »

Par
Laurent Trupiano
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Cela faisait long­temps que Stefanos nous avait pas fait l’hon­neur d’une petite phrase dont il a le secret. 

Dans celle‐ci, il est ques­tion des confé­rences de presse qui sont rare­ment des moments épiques d’au­tant que l’ATP les dirige du début à la fin. Il est assez aussi simpliste de criti­quer les médias après‐coup en les accu­sant très souvent d’avoir modifié les propos des cham­pions pour vendre de la feuille ou pour faire le buzz. Quand on connait le marasme écono­mique de la profes­sion ces argu­ments sont presque comiques.

Après, si l’on suit le raison­ne­ment du Grec, il faut bien recon­naître que c’est encore Jannik Sinner qui va truster ce clas­se­ment car pour le coup l’Italiene dit rare­ment des choses très clivantes quand il prend la parole devant les médias que ce soit en cas de défaite ou de victoire.

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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