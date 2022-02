Les hommages se succèdent après l’an­nonce de la fin de carrière du joueur argentin.

Ceux qui l’ont cotoyé sur le circuit depuis long­temps soulignent sa gentillesse, sa classe.

Les consul­tants insistent plus sur son jeu et son fameux coup droit.

Pour la « jeune » géné­ra­tion qui le connait bien, on est plutôt dans le registre de l’ad­mi­ra­tion. C’est le cas du grec Stefanos Tsitsipas : « C’est une situa­tion tragique, et je dois avouer que je suis surpris par l’énergie et la passion qu’il a mis pour conti­nuer à pouvoir jouer. Il a toujours été un joueur que j’ai admiré et j’ai vrai­ment aimé le regarder. J’ai beau­coup appris de son jeu. »