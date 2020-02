Interrogé par le site Internet de l’ATP, Stefanos Tsitsipas est revenu sur sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie 2019 face à Rafael Nadal. Une première demie dans un Grand Chelem au cours de laquelle il a été totalement surclassé par l’Espagnol. Le Grec a su en tirer des conclusions : « Les défaites sont importantes pour ma carrière parce qu’elles me donnent envie de revenir plus fort et sans elles, j’ai l’impression d’être parfait alors que je ne le suis pas. Elles sont cruciales pour tout le monde. Cette défaite en demi-finale a été douloureuse. J’étais très près d’atteindre une finale de Grand Chelem, ce que j’ai toujours rêvé de faire. Rafa a vraiment très bien joué. C’était dommage car j’ai vraiment bien joué pendant deux semaines. »