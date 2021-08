Stefanos est donc né le même jour que Pete Sampras. Forcément comme l’on fêtait hier les 50 ans de l’Américain, le Grec a été inter­rogé sur la place tenue par Pete dans le coeur de Stefanos.

« J’ai grandi en regar­dant tous ses matchs. C’est une légende de notre sport. Je me souviens avoir beau­coup aimé le regarder servir et voler. Les gens disent souvent que le tennis de Federer ne demande guère d’ef­fort, mais je pense que celui de Pete était très simi­laire, aussi esthé­ti­que­ment. Il a toujours été un exemple, une réfé­rence, terminer sa carrière en rempor­tant un Grad Slam était la meilleure fin possible »