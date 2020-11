Stefanos Tsitsipas a été frappé en plein cœur. Le joueur grec et 6e mondial, a eu le malheur d’apprendre, il y a plusieurs semaines, le décès de son ancien formateur, Bernard Frances, avec qui il avait cultivé une relation forte. Le natif d’Athènes a préféré attendre la fin de saison pour dévoiler publiquement sa peine, via son compte Instagram : « Je voudrais commencer par dire que je ne pouvais pas dormir la nuit dernière en pensant à vous et aux bons souvenirs que nous avons formés ensemble au fil des années de connaissance. Cela fait plusieurs semaines que vous êtes décédé et il est très difficile de comprendre. Cela rend la digestion plus difficile chaque jour. Je me souviens toujours à quel point tu tenais à moi, je l’ai toujours ressenti quand j’étais à côté de toi », a écrit un Stefanos très touché par certes perte.

« Rien n’est plus douloureux dans ce monde que de perdre quelqu’un que vous aimez tant. J’ai toujours pensé que cette vie était si belle. Mais je ne savais pas qu’un jour ce serait aussi cruel pour moi. J’aimerais pouvoir vous ramener à la vie. Mon objectif est de me réveiller avec le sourire tous les jours et de penser à tous les aspects positifs que vous avez apportés dans ma vie. C’est vraiment un voyage court mais mémorable que nous avons eu l’occasion de faire, » a conclu le Grec qui semblait très proche de son ancien formateur à l’instar de Roger Federer et de son coach Peter Carter.