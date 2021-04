Marca est allé à la rencontre de Stefanos Tsitsipas qui reste un bon client pour les médias. Dans cet entre­tien rythmé par quelques ques­tions déca­lées. Le Grec joue le jeu avec humour et sincé­rité notam­ment quand on lui pose pour la millième fois la ques­tion autour de celui qui va prendre la succes­sion du Big 3 : « Je pense que notre géné­ra­tion sera diffé­rente. Nous nous sommes habi­tués à parler et à lire les Big Three tout le temps et j’ai l’im­pres­sion que nous allons être les Big Six ou les Big Eight. Je pense que ce sera plus fasci­nant, une sorte de révo­lu­tion, d’avoir un plus grand nombre de joueurs en compé­ti­tion les uns avec les autres. Ce sera plus exci­tant pour le spectateur »