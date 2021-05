1er à la Race avec 3110 points, Stefanos réussit un très bon début de saison. Le Grec est le cham­pion qui a le plus joué pour l’ins­tant avec 29 victoires et 8 défaites, à égalité avec le Russe Andrey Rublev. Malgré ce très bon rende­ment, Stefanos a quand même décidé de ne pas faire de pause cette semaine. Il sera donc présent à Lyon où il est tête de série 1.

Le bilan peut donc paraitre idyl­lique mais il aurait pu être encore plus beau s’il avait fait preuve d’un mental d’acier. On pense notam­ment à sa finale à Barcelone face à Rafa (NDLR : Une balle de match) et sa demi à Rome face à Novak où il sert pour le match.

On a donc l’im­pres­sion qu’il pêche encore dans le « money time » même s’il a fait d’énormes progrès comme l’at­teste son succès contre Rafa à l’Open d’Australie.

Des progrès dus notam­ment à un travail sur sa respi­ra­tion et son approche mentale, mais qui ne sont pas encore tout à fait efficaces.

Il ne faudrait donc pas que ces « ratés » puissent le péna­liser notam­ment à Roland‐Garros où derrière Novak et Rafa, il est clai­re­ment sur le podium des prétendants.