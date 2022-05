L’ATP a posé à plusieurs joueurs, parmi lesquels Stefanos Tsitsipas, une ques­tion simple : s’il devait jouer en double avec Rafael Nadal, Bjorn Borg ou Guillermo Vilas, qui choisiraient‐ils ? Le Grec n’a pas hésité longtemps.

« J’irais avec Bjorn Borg. J’adore. Les gens me comparent un peu à lui, disant que nous avons le même style et les mêmes cheveux. Tempérament ? Peut‐être que je suis un peu plus décalé », a avoué le numéro 4 mondial avec le sourire.