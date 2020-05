Le site Internet de l’ATP a republié un texte écrit par Stefanos Tsitsipas où se confie longuement sur le rôle de ses parents, très présents dans sa carrière depuis son plus jeune âge. Le Grec a expliqué le rôle de chacun ainsi que ses crises lorsqu’il était enfant. Voici un extrait :

« Mon père est Grec et ma mère est Russe. Mon père s’est concentré sur les aspects techniques de mon jeu, en développant mon revers à une main, mes compétences au filet et en m’aidant à toujours prendre la balle tôt.

Ma mère s’est concentrée sur la discipline. Elle n’était pas stricte exactement. J’ai vu des parents stricts au tennis. Elle était très exigeante dans le bon sens du terme. Elle exigeait toujours que je fasse de mon mieux. Elle me disait : « Fais ton travail et sois toujours satisfait d’être sur le terrain à faire ce que tu aimes. »

Je pleurais beaucoup quand je perdais des matchs. Parfois, je réagissais encore plus mal, d’autres fois je paniquais et je fuyais mes parents pour me cacher quelque part afin qu’ils ne puissent jamais me trouver. Je me sentais si gênée, si honteux de ma performance que je ne pouvais pas les affronter, ni eux, ni personne.

Je me cachais derrière des voitures pendant une heure, parfois plus. Mes parents me cherchaient et criaient mon nom, mais je refusais de me montrer. Je détestais perdre. J’avais l’impression que c’était la fin du monde. Ma mère essayait de me calmer : « Tout va bien, ça prend juste du temps. Essaie de faire mieux la prochaine fois. »

Quand j’étais enfant, le tennis était tout pour moi. Mon père voyageait avec moi. Comme ma mère, il n’est pas un parent normal. Il a quitté son travail quand j’avais 12 ans pour m’aider à réaliser mes rêves. Il faut du cran pour ça. Combien de pères prendraient un tel risque ?

Mais les gens qui réussissent dans le sport doivent avoir quelque chose de différent, que cela vienne de leur mère, de leur père ou de leur entraîneur. L’équipe grecque qui a gagné l’Euro 2004 (de football) ? Ils avaient ce quelque chose. Ils ne voulaient tout simplement pas être comme tout le monde. Ils ont rendu notre pays si fier. »