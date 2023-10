Tête de série numéro une de l’ATP 250 d’Anvers sur lequel il affron­tera le vain­queur du duel entre Stricker et Van De Zandschulp pour son entrée en lice, Stefanos Tsitsipas, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, est revenu sur ce qui lui avait manqué pour remporter un tournoi du Grand Chelem.

Pour rappel, le Grec déjà a échoué à deux reprises en finales face à Novak Djokovic dont la dernière fois en début de saison à l’Open d’Australie.

« Ce qui m’a manqué, c’est peut‐être l’énergie. Je me dépense beau­coup trop sur un court. Si vous regardez d’autres cham­pions comme Djokovic, Federer et même Nadal, ils savent mieux gérer tous les efforts que demande un Grand Chelem. La seule fois dans ma carrière où j’ai été assez intel­li­gent pour bien gérer tout cela, c’était au Masters 2019 et je l’ai gagné ! Il faut beau­coup de temps pour maîtriser cette gestion. Mais je suis toujours sur la bonne voie. Je n’ai pas encore aban­donné ! Vous savez, il faut des années pour mûrir en tant qu’homme, ou en tant qu’ath­lète domi­nant. Et je me donne du temps pour cela. Je veux vrai­ment réaliser mon rêve un jour. Je rêve que Paula et moi puis­sions réussir ensemble et être numéro 1. »