Stefanos Tsitsipas avait un tas de choses à dire lors de sa dernière inter­view accordée au média grec Kathimerini.

Après avoir évoqué le côté acharné et vengeur de Novak Djokovic et estimé que Roger Federer était le joueur qui avait le plus inspiré le monde, le joueur grec a égale­ment parlé de Rafael Nadal qu’il consi­dère tout bonne­ment comme le plus grand combat­tant du monde du sport.

« Rafael Nadal n’est pas seule­ment le plus grand combat­tant que j’aie vu dans le tennis, mais dans n’im­porte quel sport », a déclaré Stefanos Tsitsipas qui demeure le seul joueur, avec Fabio Fognini, à avoir réalisé l’ex­ploit de battre Rafael Nadal en Grand Chelem en étant mené deux sets à zéro.