Arrivé à Abu Dhabi où il disputera l’exhibition pour lancer sa saison 2020, Stefanos Tsitsipas était présent en conférence de presse où il a été questionné par la journaliste Reem Abulleil. Le Grec de 20 ans, vainqueur du Masters de Londres, a fait part de l’importance de son équilibre : « Je vis actuellement la meilleure période de ma vie, avec les meilleures personnes autour de moi. J’ai vraiment l’impression que c’est très important pour mon équilibre et pour ma pensée. »

Demi-finaliste à l’Open d’Australie en janvier dernier, le natif d’Athènes a ensuite annoncé ses objectifs pour 2020. Et il vise haut : « Je comprends que le tennis vit une période de changement, le Big 3 vieillit et nous sommes ceux qui arrivent derrière. L’un de mes objectifs pour l’année prochaine est un titre du Grand Chelem, finir dans le Top 3, se qualifier pour le Masters et remporter un Masters 1000. Nadal, Djokovic, Federer sont toujours là. Et je dois faire un effort supplémentaire pour les dépasser, ce sera le plus grand défi pour l’année à venir. Pour terminer dans le Top 3, il faudra que j’en dépasse un. »