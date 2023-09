Avant de s’in­cliner à domi­cile lors d’un match de quali­fi­ca­tions pour la Coupe Davis 2024 contre la Slovaquie, Stefanos Tsitsipas a décrit la situa­tion actuelle du circuit pour le média grec H Kaohmepinh. Il se retrouve entre Novak Djokovic, toujours aussi domi­nant, et une nouvelle géné­ra­tion déjà impres­sion­nante guidée par le phéno­mène Carlos Alcaraz.

« Il y a eu un trou (derrière Federer, Nadal et Djokovic, ndlr), à peu près entre 2018 et 20, avant Alcaraz, Sinner et Rune. Ensuite, tous les projec­teurs étaient braqués sur moi, sur Zverev, sur Dominic Tim. Maintenant, la scène a changé. Nous ne sommes plus aussi jeunes. Ces nouveaux jeunes jouent libre­ment, ils ne pensent à rien. Un titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 ? C’est quelque chose auquel je pense beau­coup, mais ce n’est pas tout. J’étais dépen­dant de ce sport quand j’étais enfant – et cela m’a enlevé quelque chose. Cela ne veut pas dire que je suis satis­fait de ce que j’ai accompli ; je veux m’amé­liorer en tant que joueur. Mais la clé pour moi est l’équi­libre, entre la vie person­nelle, la construc­tion de quelque chose avec quel­qu’un, et la progres­sion de votre carrière avec l’aide de cette personne (Paula Badosa, sa petite‐amie, ndlr) », a déclaré le 5e mondial qui ne semble plus aussi obnu­bilé par la réussite.