Tsitsipas : « Sans Djokovic, Nadal et Federer, tout aurait été différent »

Absent du circuit depuis sa défaite contre Nick Kyrgios au 3e tour de Wimbledon le 2 juillet dernier, Stefanos Tsitsipas, qui s’en­traîne inten­sé­ment sur dur avant la tournée améri­caine, a pris le temps de répondre à quelques ques­tions de Go Tennis. Le Grec a évoqué l’écart censé se réduire entre la Next Gen, si on peut encore l’ap­peler comme ça, dont il fait partie avec Daniil Medvedev et Alexander Zverev notam­ment, et l’éternel Big 3.

« Je pense que nous nous rappro­chons d’eux. Mais Novak, Rafa et Roger ont formé la meilleure géné­ra­tion de joueurs de l’his­toire du tennis. Il n’est pas facile de se démar­quer d’eux. Malgré tout, je pense qu’ils nous ont tous aidés à élever le niveau du jeu et à atteindre juste­ment un bon niveau. Sans eux, tout aurait été diffé­rent. Ils sont là depuis de nombreuses années et Novak est toujours l’un des leaders, Nadal est de retour et remporte à nouveau des titres. Donc bien sûr, ils peuvent conti­nuer à gagner », a analysé le numéro 4 mondial.