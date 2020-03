Récent finaliste de l’ATP 500 de Dubai, Stefanos Tsitsipas s’est confié au Times of India où il est interrogé sur des possibles changements dans son équipe. Le Grec n’est pas pour : « Je travaille avec cette équipe depuis longtemps maintenant. Il n’y a pas que mon père qui est mon coach. Kerei Abakar (membre de la Mouratoglou Academy) était avec moi à Marseille et avec mon père. C’est aussi mon coach quand je suis à l’académie. C’est un excellent entraîneur. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de quelqu’un d’autre, surtout que j’ai aussi Patrick Mouratoglou que je considère comme l’un des meilleurs au monde. Il a tellement de connaissances. J’ai 100 % confiance en mon équipe. »

L’actuel sixième mondial a ensuite été lancé sur le débat de la place du coaching dans le tennis actuel et le vainqueur du Masters de Londres est contre : « J’aime le tennis tel qu’il est en ce moment. Je pense que le joueur est celui qui doit essayer de trouver des solutions en jouant. Si certains joueurs peuvent se permettre d’avoir les meilleurs entraîneurs, alors ça deviendra une bataille de coachs et non plus de joueurs. C’est ce qui rend ce sport si beau. »